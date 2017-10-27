На Урале товарный поезд протаранил легковушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Товарный поезд протаранил легковую машину на севере Свердловской области, две женщины попали в больницу, сообщает в пятницу региональное УГИБДД.
"Машинист локомотива пояснил, что видел этот автомобиль еще на подъезде к переезду, так как автомобильная дорога идет рядом с железнодорожной линией, и перед переездом ВАЗ остановился перед знаком "Стоп". В непосредственной близости от поезда автомобиль начал движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит", — уточняет ведомство.
По информации УГИБДД, женщину-водителя госпитализировали с серьезными травмами. Пассажирку, сидевшую рядом, тоже доставили в больницу, сейчас ее осматривают врачи. В момент столкновения обе были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства ЧП выясняются.