По делу о смерти жителя Нижнего Тагила арестовали троих полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Арестован третий полицейский, проходящий по делу о смерти жителя Свердловской области, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

Как сообщалось ранее, 3 октября в одной из нижнетагильских больниц скончался местный житель Станислав Головко. По словам адвоката Алексея Бушмакова, мужчина был доставлен в медучреждение из городского отдела полиции № 17, где находился, по информации юриста, с 27 по 30 сентября. По факту возбудили уголовное дело. Были задержаны двое сотрудников указанного отдела полиции. Им предъявили обвинение и арестовали их. Позже задержали еще одного сотрудника МВД.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 14 дней – до 7 декабря включительно", — сказала представитель инстанции.

Все арестованные проходят по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "превышение должностных полномочий".