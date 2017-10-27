Врачи борются за жизнь пилота дельталета, упавшего под Саратовом

САРАТОВ, 27 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи борются за жизнь пилота дельталета, упавшего в четверг в окрестностях Саратова, пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного минздрава.

"На сегодняшнее утро — состояние крайне тяжелое. Врачи продолжают бороться за жизнь пациента, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.

Дельталет под управлением 64-летнего пилота упал в четверг вечером вблизи поселка Дубки Саратовского района Саратовской области. По данным прокуратуры, дельталет был самодельным.

В областной службе спасения заявили, что летательный аппарат развалился при взлете, пилот госпитализирован. По информации областного минздрава, на момент госпитализации состояние пострадавшего оценивалось как крайне тяжелое.