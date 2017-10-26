В РАМТе убеждены в беспочвенности обвинений в адрес Апфельбаум

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Российском академическом молодежном театре убеждены в беспочвенности обвинений в мошенничестве в адрес его директора Софьи Апфельбаум.

"Все мы, РАМТовцы, шокированы, возмущены и озабочены происходящим с директором нашего театра Софьем Апфельбаум. Мы убеждены в беспочвенности обвинений в ее адрес. Мы, как и все театральное сообщество, уверены в безупречности репутации Софьи Михайловны. Ждем ее на работе в самое ближайшее время", — сказал художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, заявление которого размещено на сайте театра.

Следствие предъявило Апфельбаум официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размер, 27 октября решится вопрос о мере пресечения, виновной директор РАМТ себя не признает, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова.

Ранее сообщалось, что Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей. Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", добавили в СК.