Власти Шпицбергена открыли "горячую линию" после ЧП с российским вертолетом

МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Власти архипелага Шпицберген открыли "горячую линию" для близких и родных россиян, находившихся на борту пропавшего недалеко от Баренцбурга вертолета, сообщается на сайте губернатора архипелага.

"Номер телефона информационной службы для родных и близких в связи с аварией вертолета в Баренцбурге сегодня: +47 815 02 800", — говорится в сообщении на официальном сайте губернатора.

Издание Svalbardpost сообщает, что губернатор архипелага Кьерстин Аскхольт сформировала штаб в связи с ситуацией с российским вертолетом.

Ранее МЧС сообщило о подготовке к вылету на Шпицберген самолета Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ, подводными аппаратами и беспилотниками.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В "Конверс Авиа" сообщили РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.