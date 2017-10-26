Под Саратовом планер развалился при взлете, пострадал пилот

САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Планер развалился в четверг вечером при взлете в окрестностях Саратова, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Инцидент произошел вблизи поселка Дубки Саратовского района Саратовской области.

"По предварительной информации, планер при попытке влететь частично развалился. Пожилой мужчина получил травму, доставлен бригадой врачей-спасателей совместно с центром медицины катастроф в лечебное учреждение Саратова", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что планер является частным и взлетал не с аэродрома.