Члены "банды GTA" отдавали женам одежду и продукты, отобранные у жертв

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Члены "банды GTA" относили домой и отдавали жёнам одежду и продукты, найденные в машинах их жертв, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

В четверг суд огласил показания одного из фигурантов дела Шерджона Кодирова, которые он дал в ходе следствия, из них следует, что обвиняемый после одного из 17 убийств отдал личные вещи жертвы своей супруге.

"Достал из сумки убитой жертвы личные вещи, в том числе шорты, которые подарил жене. Но они ей не понравились, и жена их выбросила", — говорится в материалах дела.

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал РИА Новости, что и другие фигуранты отдавали награбленное членам своей семьи. "Несли в семью все, что находили в машинах жертв: и одежду, и продукты", — сказал собеседник агентства.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.