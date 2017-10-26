Члены "банды GTA" отдавали женам одежду и продукты, отобранные у жертв

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Члены "банды GTA" относили домой и отдавали жёнам одежду и продукты, найденные в машинах их жертв, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Достал из сумки убитой жертвы личные вещи, в том числе шорты, которые подарил жене. Но они ей не понравились, и жена их выбросила", — говорится в материалах дела.
Источник, знакомый с материалами дела, рассказал РИА Новости, что и другие фигуранты отдавали награбленное членам своей семьи. "Несли в семью все, что находили в машинах жертв: и одежду, и продукты", — сказал собеседник агентства.
В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.