Красноярский суд признал движение "Артподготовка"* экстремистским

КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Красноярский краевой суд признал в четверг движение "Артподготовка" экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.

По ее словам, краевой суд рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению исполняющего обязанности прокурора края о признании межрегионального общественного движения "Артподготовка" экстремистской организацией и запрете его деятельности.

"Суд решил административное исковое заявление удовлетворить. Признать межрегиональное общественное движение "Артподготовка" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации. Решение суда в части прекращения деятельности межрегионального общественного движения "Артподготовка" подлежит немедленному исполнению", — сказала Мишанина.

Она добавила, что решение суда может быть обжаловано судебной коллегией по административным делам Верховного Суда РФ в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.