Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-главе ФСИН Реймеру

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 14 ноября рассмотрение жалобы на приговор экс-главе ФСИН Александру Реймеру по делу об афере с электронными браслетами для подследственных, передает корреспондент РИА Новости из суда.

В четверг перед судом выступили адвокаты и потерпевшие. Адвокаты просили отменить приговор и оправдать Реймера. Потерпевшие отметили, что приговором удовлетворены.

Суду необходимо ознакомиться с жалобами на протокол, которых около 100, исследоват письменные доказательства, поэтому заседание было отложено на утро 14 ноября. Планируется, что в этот день Мосгорсуд примет решение по жалобе.

Ранее Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Николаю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор ведомственного ФГУПа Виктор Определенов отправится в колонию на шесть лет и заплатит 700 тысяч рублей штрафа.

Украдены было 1,23 миллиарда рублей.