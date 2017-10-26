СК займется делом о ДТП с участием полицейского в ХМАО, где погиб подросток

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Дело об аварии с участием полицейского в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погиб 15-летний подросток, передадут Главному следственному управлению Следственного комитета (ГСУ СК) РФ, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В поселке Перегребное в ХМАО 29 сентября произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ, за рулем которого был сотрудник ГИБДД, и мотоцикла под управлением 15-летнего подростка. В результате аварии несовершеннолетний погиб.

"Учитывая общественный резонанс, критические материалы в СМИ… а также в целях полного, объективного и тщательного расследования председателем СК РФ Александром Бастрыкиным поручено ГСУ СК РФ принять к производству уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб подросток", — сказала Петренко.

Сотруднику ГИБДД предъявили обвинение в "Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека". Также полицейского обвиняют в халатности, поскольку ему было заведомо известно, что на участке его работы несовершеннолетний управляет мотоциклом без прав. Обвиняемый не принял мер к задержанию мотоцикла, что привело к ДТП с участием подростка, добавили в СК.