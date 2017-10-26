Патрушев из-за "минирований" напомнил о приговорах за телефонный терроризм

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Около 1,1 тысячи человек были осуждены в России за последние 1,5 года за телефонный терроризм, заявил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"В 2016 году это было примерно 750 человек. За первую половину этого года — это примерно 350 человек",- сказал Патрушев.

При этом, по его словам, есть сложности с привлечением к ответственности "минеров", действующих из-за рубежа. С иностранными партнерами в этом направлении ведется работа.

"Не все, кто выявлен, были осуждены", — констатировал Патрушев.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с начала волны были эвакуированы почти 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ, в 170 городах.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.