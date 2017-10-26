На западе Москвы проверяют ТРЦ "Филион" после анонимного звонка

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют поступившую информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра "Филион" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Проверяется информация об угрозе взрыва в ТРЦ "Филион" по адресу: Багратионовский проезд, дом 5, ждут кинолога", — сказал собеседник агентства.

В четверг днем из-за звонка с угрозой взрыва из кинотеатра "Соловей" на улице Дружинниковская были эвакуированы почти 100 человек. Силовики также проверяли кинотеатры "Солярис" на улице Перова и "Алмаз " на улице Шаболовка. В среду в Москве поступили звонки с угрозой взрывов в семи кинотеатрах: на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре и Варшавском шоссе. Угроза минирования всех кинотеатров в Москве не подтвердилась.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с начала волны были эвакуированы почти 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.