Адвокат поспорил с СК о возможных мотивах нападения на Фельгенгауэр

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следствие должно рассмотреть все версии нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, а не списывать все на нестабильную психику обвиняемого еще до экспертизы, считает адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин, который представляет ее интересы.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что версия невменяемого состояния нападавшего рассматривается как единственная.

"Необходимо отработать все версии. Выяснить, кто рисовал ему план (редакции), кто его сообщники… Говорить об одной-единственной версии непрофессионально и преждевременно", — сказал Бадамшин РИА Новости в четверг.

По его мнению, ведущий расследование следователь сам заинтересован в установлении истины, поэтому адвоката огорчила такая позиция руководства СК РФ.

"Видимо, за сутки, прошедшие с момента встречи со следователем, у руководства СК изменилась позиция. Сожалею, но сообщение Петренко выглядит как неприкрытое давление на следствие. Надеюсь, что это недоразумение между подразделениями СК будет в ближайшее время устранено", — отметил Бадамшин.

В понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан. Уже в суде стало известно, что Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую

СК РФ намерен запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который там жил долгое время. Нападавший ранее утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Его вменяемость под вопросом, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.