Источник рассказал подробности о смерти активиста "Солидарности" Строганова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Активист движения "Солидарность" Алексей Строганов скончался, впал в кому после случайного падения с балкона, а не в результате преступления, это подтвердили полицейским находившиеся с ним друзья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

О смерти Строганова ранее сообщил глава совета депутатов Красносельского района Москвы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин. Изначально он заявил, что последние два месяца Строганов находился в коме, после того как на него напали перед выборами и ударили железной трубой по голове. Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с сообщениями СМИ об обстоятельствах гибели Строганова.

Между тем источник рассказал РИА Новости, что правоохранители провели проверку, которая установила, что Строганов по неосторожности упал с балкона. "При этом присутствовали его друзья, которые подтвердили, что травма стала результатом несчастного случая" — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Яшин сообщил РИА Новости в четверг, что движение располагает аналогичной информацией.

"У нас такая же информация, мы разбираемся. Действительно информация о том, что ему трубой по голове дали, не подтвердилась, у нас действительно есть информация, что он получил травму, не совместимую с жизнью, в результате падения из окна, но у нас все равно вызывают вопросы произошедшего: сам он выпал либо ему помогли выпасть из окна – это вызывает вопросы", — добавил он.

В этой связи, по словам депутата, подготовлен проект запроса в следственные органы, "чтобы нам предоставили доступ к материалам доследственной проверки".

"Хотим с ними ознакомиться и понять, насколько выводы следствия о том, что он выпал сам, соответствуют действительности, посмотреть показания других людей, которые в этой квартире находились, узнать собственно перечень людей, которые находились в этой квартире, в каких он с ними был отношениях и так далее. Если у нас возникнут сомнения, будем добиваться возбуждения уголовного дела", — сообщил Яшин.

При этом он уточнил, что друзья, находившиеся в квартире Строганова в момент инцидента, не знакомые движению люди. "Мы опросили всех, кто общался с ним, никто этих людей не знает. Я не могу, если честно, утверждать, что это какие-то там случайные люди или что-то еще, но мы этих людей не знаем", — пояснил Яшин.