В Москве не подтвердилась угроза минирования трех кинотеатров

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили взрывные устройства во всех трех кинотеатрах в Москве, в которые поступили анонимные звонки о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

В четверг днем из-за звонка с угрозой взрыва из кинотеатра "Соловей" на улице Дружинниковская были эвакуированы почти 100 человек. Силовики также проверяли кинотеатры "Солярис" на улице Перова и "Алмаз " на улице Шаболовка. Накануне в Москве поступили звонки с угрозой взрывов в семи кинотеатрах — на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре и Варшавском шоссе.

"Все угрозы взрывов не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже почти 1,4 миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" более чем 2,3 тысячи зданий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.