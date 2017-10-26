МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Полиция вынуждена работать сверхурочно в Московском метрополитене из-за ограничений на предельную численность сотрудников, в будущем при строительстве новых станций метро сил на всеобъемлющую охрану подземки может не хватить, сообщил врио замначальника УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин.

"Основная проблема для УВД на Московском метрополитене, как ни странно, это дальнейшее развитие метрополитена. Ни для кого не секрет, что указом президента РФ установлена предельная штатная численность сотрудников для УВД. На данный момент УВД на Московском метрополитене составляет чуть более 5 тысяч (сотрудников). С учетом того, что открывается 45 станций до 2020 года, нам необходимо по минимуму, чтобы два полицейских на станции стояло, 632 человека без оперативно-начальствующего, командного состава. Сейчас мы вынуждены ужиматься, перераспределять свои силы и средства, сокращать где-то посты", — сказал Микулин на заседании Общественной палаты.

По его словам, в ведомстве провели оптимизацию за счет оперно-начальствующего состава, однако в ближайший год этого станет недостаточно, учитывая большое количество массовых мероприятий, включая спортивные, которые проводятся в столице. "Мы вынуждены усиляться, выводить личный состав сверх установленного времени, но так не может продолжаться вечно", — сказал Микулин.

Он рассказал, что ведомство выходило несколько раз с инициативой, чтобы год службы в УВД на метрополитене шел за 1,5 года. "Здесь понимания не нашли, хотя есть факты, что когда сотрудник 24 часа находится в метрополитене, шум, другие факторы не совсем благотворно на здоровье и состоянии сотрудника сказываются", — сообщил Микулин.

В МВД также призвали ускорить процесс установки видеокамер в вагонах Московского метрополитена. "Еще одна проблема … — это видео. Сейчас идет активно новая система, однако, как практик, скажу — хотелось бы ускорить (ее введение)", — заявил Микулин.

По его словам, сейчас видеокамерами полностью оборудованы вагоны только на кольцевой линии Московского метрополитена. Микулин также сообщил, что в столичном метро есть линии, где вагоны вообще не оборудованы камерами видеонаблюдения.

Он отметил, что в метро к настоящему моменту усилились досмотровые мероприятия, было выявлено более 160 тысяч потенциально опасных объектов, и возбуждено 14 дел по статье 22 УК РФ.