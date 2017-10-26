МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Полиция вынуждена работать сверхурочно в Московском метрополитене из-за ограничений на предельную численность сотрудников, в будущем при строительстве новых станций метро сил на всеобъемлющую охрану подземки может не хватить, сообщил врио замначальника УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин.
По его словам, в ведомстве провели оптимизацию за счет оперно-начальствующего состава, однако в ближайший год этого станет недостаточно, учитывая большое количество массовых мероприятий, включая спортивные, которые проводятся в столице. "Мы вынуждены усиляться, выводить личный состав сверх установленного времени, но так не может продолжаться вечно", — сказал Микулин.
Он рассказал, что ведомство выходило несколько раз с инициативой, чтобы год службы в УВД на метрополитене шел за 1,5 года. "Здесь понимания не нашли, хотя есть факты, что когда сотрудник 24 часа находится в метрополитене, шум, другие факторы не совсем благотворно на здоровье и состоянии сотрудника сказываются", — сообщил Микулин.
В МВД также призвали ускорить процесс установки видеокамер в вагонах Московского метрополитена. "Еще одна проблема … — это видео. Сейчас идет активно новая система, однако, как практик, скажу — хотелось бы ускорить (ее введение)", — заявил Микулин.
По его словам, сейчас видеокамерами полностью оборудованы вагоны только на кольцевой линии Московского метрополитена. Микулин также сообщил, что в столичном метро есть линии, где вагоны вообще не оборудованы камерами видеонаблюдения.
Он отметил, что в метро к настоящему моменту усилились досмотровые мероприятия, было выявлено более 160 тысяч потенциально опасных объектов, и возбуждено 14 дел по статье 22 УК РФ.