Раненные в Ессентуках полицейские находятся в стабильном состоянии

НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Два сотрудника полиции, раненные в среду результате нападения в Ессентуках, находятся в стабильном состоянии; в четверг их в больнице проведал глава города Александр Некристов, сообщает городская администрация.

"Главврач больницы рассказал Некристову, что после операции состояние одного из полицейских стабилизировалось, он находится в реанимации. Другой сотрудник полиции, получивший ранение в ногу, идет на поправку. Глава города пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй", — говорится в сообщении.

В среду наряд патрульно-постовой службы МВД остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь. Сотрудники полиции из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки два полицейских получили ранения и были отправлены в больницу. Утром в четверг МВД сообщило о задержании второго подозреваемого в нападении на полицейских. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия", их санкции предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. С места преступления были изъяты веревочная удавка, перчатки, маски, два ножа и пистолет с боеприпасами.

Ранее источник в правоохранительных органах края сообщил, что ликвидированный и задержанный мужчина, по предварительным данным, не были связаны с террористическими и экстремистскими организациями.