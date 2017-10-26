У напавших на полицейских в Ессентуках изъяли удавку, маски и ножи

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Веревочную удавку, маски, два ножа и пистолет с патронами изъяли с места нападения на полицейских в Ессентуках, сообщает СК РФ в четверг.

Накануне наряд полиции остановил для проверки документов двух подозрительных мужчин, те открыли по стражам порядка огонь. В ходе перестрелки одного из напавших удалось ликвидировать, второй убежал, но вскоре был задержан. Два полицейских с ранениями находятся в больнице.

"С места преступления изъяты находившиеся при нападавших веревочная удавка, перчатки, маски, два ножа и пистолет с боеприпасами", — говорится в релизе.

Выжившему подозреваемому грозит пожизненный срок.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, напавшие, согласно предварительным данным, не имеют отношения к террористическим группировкам. Их мотивы выясняются.