В воронежской больнице, которую посетила Летучая, обнаружили тараканов

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости.Прокуратура выявила нарушения санитарных норм в больнице №2 Воронежа, которую в начале октября посетила телеведущая Елена Летучая; в частности, в ходе проверки были обнаружены тараканы, а на тумбочках пациентов – кишечная палочка, сообщила областная прокуратура.

В начале октября в программе "Время" на Первом канале был показан сюжет о посещении Летучей городской больницы №2 в Воронеже. Поводом, как сообщалось в СМИ, стали многочисленные обращения к ведущей пациентов. По данным СМИ, в больнице были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В департаменте здравоохранения области сразу после визита Летучей заявили, что больница "стала жертвой спланированной провокации".

Сообщается, что прокуратура области завершила в медучреждении проверку, которую проводила вместе с представителями Росздравнадзора, и выявила многочисленные нарушения.

"Установлено, что камерная обработка матрасов, подушек, одеял после выписки (смерти) больных не обеспечена, на матрасах имеются следы биовыделений, в смывах с поверхностей водопроводных кранов и тумбочек, установленных в палатах пациентов, найдены бактерии группы кишечной палочки, в корпусе №1 обнаружены насекомые (тараканы)", — говорится в сообщении.

Установлено, что расположенные на первом этаже больницы банкетки имеют тканевую поверхность, которая не устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, на потолках и стенах палат присутствуют следы протечек. Внутренняя отделка туалета для пациентов приемного отделения имеет выбоины в облицовочной плитке. Выявлен и ряд других нарушений, отмечает прокуратура.

"В связи с данными фактами управлением Роспотребнадзора в отношении юридического лица – Воронежской городской клинической больницы №2 им. К. В. Федяевского — составлено два протокола об административных правонарушениях… Выдано предписание об устранении выявленных нарушений", — говорится в сообщении. Протокол об административном правонарушении также составили и представители Росздравнадзора.

"Прокуратурой Центрального района г. Воронежа также подготовлено представление в адрес руководителя медицинского учреждения об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области", — сообщает надзорное ведомство.

Согласно материалам репортажа о визите Летучей, в больнице в антисанитарном состоянии содержатся кровати, стены, оборудование, туалеты, отсутствуют душевые кабины, а руководство больницы на протяжении длительного времени не принимало мер к устранению нарушений.