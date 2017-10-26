В Москве из общежития эвакуировали почти 300 человек после звонка анонима

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из общежития Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"Эвакуировано 300 человек, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже почти 1,4 миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" более чем 2,3 тысячи зданий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.