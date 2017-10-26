Мосгорсуд не нашел нарушений в очередном продлении ареста Захарченко

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным очередное продление срока ареста скандально известному полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в ряде эпизодов взяточничества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Мосгорсуд в закрытом судебном заседании продлил арест Захарченко до 8 декабря.

Высокопоставленный полицейский был задержан 8 сентября прошлого года по подозрению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи дела из московского главка в СК РФ.

Полковнику Захарченко вменятся получение 800 тысяч долларов от владельца сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса за покровительство. По версии следствия, посредниками в передаче 800 тысяч долларов выступили полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин. Сенин объявлен в розыск, а Лаушкин был допрошен в качестве свидетеля. Также в рамках дела о взятке от ресторатора под стражу взят водитель семьи Сенина Виктор Клуженков.

Помимо указанного эпизода, Захарченко вменяется получение взятки от Дусса в размере 3,5 миллионов рублей — на такую сумму была сделана скидка в ресторане Ля Маре по дисконтной карте, оформленной на генерала Лаушкина.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.