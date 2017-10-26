В профсоюзе рассказали, когда вернутся моряки с арестованного в ОАЭ судна

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.Моряки с российского судна "Кристал Ист", арестованного в порту Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах смогут вернуться домой, только когда судно поставят к причалу, вопрос о замене экипажа на рейде не стоит, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Ранее консул генконсульства РФ в Дубае Антон Шарагов пояснил РИА Новости, что власти ОАЭ не чинят препятствий для возвращения моряков на родину, но для этого арестованное судно должно пришвартоваться к берегу, или судовладелец должен произвести полную замену экипажа, так как оставить судно в море без минимального количества экипажа на борту невозможно.

На прошлой неделе Суханов сообщил, что семеро моряков с "Кристал Ист" обратились в профсоюз с просьбой помочь им вернуться домой в Приморье. В связи с банкротством компании "Находка-Портбункер" теплоход "Кристал Ист" был по исковому заявлению Газпромбанка арестован в порту Шарджа. Долг составляет более 14 миллионов долларов. Судебные приставы прибыли на борт и изъяли судовые документы моряков.

"Моряки обеспечены продуктами, водой, топливом. Частично им дали зарплату. Пока им паспорта не вернули, и судно еще стоит на рейде. К причалу его пока не могут поставить из-за отсутствия там свободных мест. Судно оставлять без экипажа нельзя, но сейчас вопрос о замене моряков уже не стоит – в этом нет смысла, да и никто не поедет туда на замену – судно арестовано", — пояснил Суханов.

Суханов рассказал, что, согласно сводной конвенции, а также приказу МИД РФ, когда судовладелец не имеет средств для репатриации моряков, государство должно обеспечить их проездными билетами, гостиницей и питанием. Это право у моряков возникает, когда они окажутся на берегу. Судно поставят к причалу, портовые службы возьмут его на обслуживание, а моряков репатриируют за счет государственных средств. По словам Суханова, этим будет заниматься консульское учреждение в Дубае.

Он рассказал, что долг "Находка-Портбункер" перед портом составляет 85 тысяч долларов, и он растет. "Так что порт может в виде залога арестовать суда "Кристал Норд" и "Каролина Винд", а моряки будут репатриированы", — добавил он.

"Каролина Винд" и "Кристал Норд" этого же судовладельца также находятся в ОАЭ и не могут выйти из Персидского залива в связи окончанием срока действия судовых документов.