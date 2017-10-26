Бывший директор "Томск Авиа" пойдет под суд за невыплату зарплат

НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости.Прокуратура в Томской области направила в суд дело в отношении бывшего и.о. директора авиакомпании "Томск Авиа", который обвиняется в невыплате зарплат сотрудникам на 18 миллионов рублей, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Арбитражный суд Томской области в марте 2016 года признал банкротом авиакомпанию "Томск Авиа" и открыл в отношении нее конкурсное производство.

"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ООО "Авиакомпания "Томск Авиа". Он обвиняется в совершении преступлении, предусмотренного статьей УК РФ "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что с 17 августа 2015 года по 14 марта 2016 года 229 работникам авиакомпании полностью не выплачивалась зарплата, хотя на счетах и в кассе предприятия имелись на это деньги, которые направлялись на другие нужды.

"В результате общая сумма задолженности по выплате заработной платы перед работниками составила более 18 миллионов рублей, которая в настоящее время погашается по мере реализации на торгах арестованного имущества компании", — сообщили в управлении СК.

В СК отметили, что, несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, следователям удалось собрать доказательственную базу, подтверждающую его причастность к совершению преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд Томского района Томской области, добавили в прокуратуре. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.