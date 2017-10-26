Главный редактор "Новой газеты" пообещал вооружить своих журналистов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов пообещал выдать журналистам издания травматическое оружие, чтобы "усилить их безопасность". Такое заявление он сделал в эфире"Эха Москвы".

"Главный редактор "Новой газеты" решил усилить безопасность своих журналистов. Им выдадут, в частности, травматическое оружие", — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

В понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.