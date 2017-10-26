В РФ почти 1,4 миллиона человек эвакуировали с начала волны "минирований"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (260)

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уже практически 1,4 миллиона человек, или 1% населения России, эвакуировали в 170 городах страны с начала массовых анонимных звонков о "минировании", сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

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Только за минувшие сутки в Москве после угрозы взрывов 11 объектов с массовым пребыванием людей было эвакуировано 1,7 тысячи человек.

"Всего с начала поступления угроз о "минировании" свыше 2,3 тысячи объектов в 170 городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, эвакуировали 1,36 миллиона человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых у них есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.