МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уже практически 1,4 миллиона человек, или 1% населения России, эвакуировали в 170 городах страны с начала массовых анонимных звонков о "минировании", сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.
9.6%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
68.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.0%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Всего с начала поступления угроз о "минировании" свыше 2,3 тысячи объектов в 170 городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, эвакуировали 1,36 миллиона человек", — сказал собеседник агентства.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых у них есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.