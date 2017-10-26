Напавшие на полицию в Ессентуках не связаны с боевиками, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 26 окт — РИА Новости. Двое мужчин, которые вечером в среду напали на полицейский патруль в Ессентуках, не были связаны с террористами, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах Ставропольского края.
"Ликвидированный и задержанный мужчина, по предварительным данным, не были связаны с террористическими и экстремистскими организациями. Мотивы их поступка выясняются", — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.