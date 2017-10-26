Напавшие на полицию в Ессентуках не связаны с боевиками, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 26 окт — РИА Новости. Двое мужчин, которые вечером в среду напали на полицейский патруль в Ессентуках, не были связаны с террористами, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах Ставропольского края.

В среду наряд патрульно-постовой службы МВД остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь. Сотрудники полиции из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки два полицейских получили ранения и были отправлены в больницу. Утром в четверг МВД сообщило о задержании второго подозреваемого в нападении.

"Ликвидированный и задержанный мужчина, по предварительным данным, не были связаны с террористическими и экстремистскими организациями. Мотивы их поступка выясняются", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.