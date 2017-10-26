Новосибирский аэропорт "Толмачево" восстановил работу после эвакуации

НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт "Толмачево", сотрудники и пассажиры которого в четверг были эвакуированы из-за сообщения о минировании, восстановил работу, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.

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"Оперативно-розыскные мероприятия завершены. Взрывных устройств не обнаружено", — сказал собеседник агентства. По данным онлайн-табло аэропорта, задержанных рейсов нет.

Ранее сообщалось, что эвакуацию проводили в связи с тем, что в аэропорт поступил анонимный звонок о минировании. Последний раз эвакуация в "Толмачево" производилась месяц назад – 28 сентября также после анонимного звонка о взрывном устройстве.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.

Международный аэропорт "Толмачево" — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тысячи пассажиров в час, на международных — 1,3 тысячи пассажиров. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы.