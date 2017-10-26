Центральный аппарат СК возьмет под контроль дела, выявленных СМИ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ряд доследственных проверок и уголовных дел по материалам, выявленным в СМИ, сообщила официальный представитель СКР Светлена Петренко.

"Накануне в эфире федеральных каналов вышел ряд сюжетов о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего, а также социально незащищенных граждан. Посмотрев материалы средств массовой информации, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате организованные в Омской области, Республике Крым и Ставропольском крае доследственные проверки, а также уголовное дело, возбужденное в Архангельской области", — сказала она.

Как отметила Петренко, в одном из выпусков новостей сообщалось о жителе Крыма, продавшего дом его пожилой родственницы и оставившего тем самым ее без жилья. Также в одном из сюжетов рассказана история о жительнице села Донского Труновского района Ставропольского края, проживающей вместе с дочерью-инвалидом в старом бараке. При этом в репортаже сообщалось, что в 2015 году представители местной администрации ввели женщину в заблуждение и уговорили приватизировать непригодное для проживания жилье. В результате семью исключили из очереди на улучшение жилищных условий. Кроме того, рядом СМИ была опубликована информация о том, что четверо воспитанников от 13 до 17 лет школы-интерната в Омске избили несовершеннолетнего мальчика за сломанные наушники.

Петренко сообщила, что а Архангельской области расследуется уголовное дело, возбужденное по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По предварительным данным, второго сентября в Архангельскую городскую клиническую больницу №4 поступила 90-летняя жительница областного центра. При этом надлежащий уход и присмотр со стороны отделения пациентке обеспечен не был, вследствие чего 17 сентября пенсионерка упала с кровати. От полученных травм 12 октября женщина скончалась.

Как уточнила Петренко, Бастрыкин поручил тщательно проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России, а также проконтролировать результаты расследования уголовного дела.