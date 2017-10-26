Центральный аппарат СК возьмет под контроль дела, выявленных СМИ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ряд доследственных проверок и уголовных дел по материалам, выявленным в СМИ, сообщила официальный представитель СКР Светлена Петренко.
Как отметила Петренко, в одном из выпусков новостей сообщалось о жителе Крыма, продавшего дом его пожилой родственницы и оставившего тем самым ее без жилья. Также в одном из сюжетов рассказана история о жительнице села Донского Труновского района Ставропольского края, проживающей вместе с дочерью-инвалидом в старом бараке. При этом в репортаже сообщалось, что в 2015 году представители местной администрации ввели женщину в заблуждение и уговорили приватизировать непригодное для проживания жилье. В результате семью исключили из очереди на улучшение жилищных условий. Кроме того, рядом СМИ была опубликована информация о том, что четверо воспитанников от 13 до 17 лет школы-интерната в Омске избили несовершеннолетнего мальчика за сломанные наушники.
Как уточнила Петренко, Бастрыкин поручил тщательно проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России, а также проконтролировать результаты расследования уголовного дела.