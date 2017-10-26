Убившего жену и детей хабаровчанина отправили на принудительное лечение

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Суд в Хабаровске принял решение о направлении на принудительное лечение местного жителя, который убил своих детей, жену и бабушку, сообщает в четверг краевое управление СК.

Суд установил, что мужчина проживал со своей семьей в частном доме в Индустриальном районе Хабаровска. Ночью 24 января 2017 года он задушил свою жену, двух дочерей 2012 и 2015 годов рождения и свою бабушку, а потом поджег дом. После этого с помощью банок с горючей смесью попытался поджечь дома соседей, перегородил своим автомобилем дорогу к домам и поджег его, чтобы пожарные не могли подъехать и потушить возгорание. Затем он скрылся с места преступления, но его быстро задержали.

Были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 37-летнего мужчины, совершившего убийство своей семьи из четырех человек и поджог", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина признан невменяемым, в связи с имеющимся у него заболеванием. По состоянию психического здоровья он представляет опасность для себя и общества, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Также сообщается, что на следствии хабаровчанин признался в убийстве родственников, рассказал детали совершения преступления. Несколько раз он называл разные причины своего поступка.