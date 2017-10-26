У просевшего моста в Приморье обрушились пролеты мостового перехода

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. Пролеты мостового перехода на участке трассы Артем — Находка в Приморье в районе села Смоляниново на мосту через реку Лабога полностью обрушились, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
"Сегодня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Большекаменский" поступила информация о том, что на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный произошло полное обрушение пролетов мостового перехода через реку Лабога", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы, инспектор дорожного надзора ГИБДД.