СК возбудил дело после отравления людей медвежатиной под Томском

НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового заражения трихинеллезом людей, съевших мясо медведя, сообщает управление СК по Томской области.

Как ранее сообщало управление Роспотребназдора по региону, зараженное трихинеллезом мясо медведя в поселке на севере Томской области с 13 октября ели 34 человека, 16 из них были госпитализированы, состояние большинства удовлетворительное. По данным ведомства, медвежье мясо не прошло санитарно-ветеринарную экспертизу и достаточную термическую обработку и употреблялось в пищу в вялено-копченом виде. Как выяснилось, мясо добыл местный охотник и распространил среди жителей поселка Катайга, 54 килограмма зараженного мяса уничтожено.

"По результатам проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Проверка установила, что в сентябре-октябре 2017 года "неустановленное лицо" в поселке Катайга Верхнекетского района реализовало местным жителям мясо медведя в соленом и копченом виде, зараженное личинками трихинелл. После употребления этого мяса несколько жителей поселка Катайга обратились к врачам, из них 16 человек проходят обследование и лечение в стационарах. Точное количество употребивших зараженную медвежатину в пищу людей и другие обстоятельства произошедшего устанавливается.

Трихинеллез относится к числу наиболее опасных паразитарных заболеваний, характеризуется длительным течением, нередким развитием осложнений, приводящих к инвалидности, а иногда и к летальному исходу. Человек может заразиться трихинеллезом при употреблении в пищу мяса диких животных (кабаны, медведи). Источником паразитоза могут быть барсуки, лисы, нутрии, енотовидные собаки и некоторые другие животные.