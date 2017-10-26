Избившего хирурга хабаровчанина отправили в колонию строгого режима

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Житель Хабаровска, избивший врача больницы за вопрос о татуировках, приговорен судом к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление в четверг.
"Суд признал 31-летнего мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся, добавляет СК.