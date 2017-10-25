Суд обязал адвоката Фейгин опровергнуть информацию о журналисте Шарии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду удовлетворил иск журналиста Анатолия Шария о защите чести и достоинства к адвокату Марку Фейгину, сообщила РИА Новости адвокат истца Сталина Гуревич.

"Суд удовлетворил наши исковые требования в полном объеме, обязал Фейгина опровергнуть распространённые им сведения и взыскал с него 6 тысяч рублей судебных расходов", — сказала адвокат.

По ее словам, 13 июля Фейгин в эфире радио "Говорит Москва" обвинил Шария в совершении преступления сексуального характера, заявив, что Шарий привлекался по делу о педофилии. Гуревич отметила, что это неправда и задевает честь журналиста.

Фейгин ранее говорил РИА Новости, что не видит перспектив иска. По его словам, информацию, которую он сообщил, ранее озвучивала сестра Шария. Фейгин отмечал, что "про это все есть в интернете, так что информация о его обвинении — публичный факт", "все вопросы к украинскому суду и его сестре, которые про это говорили".