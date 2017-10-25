В Ессентуках во время перестрелки ранили проезжавшего в машине мужчину

НАЛЬЧИК, 25 окт – РИА Новости. Проезжавший в машине мужчина получил ранение в ходе вооруженного нападения на двух полицейских в Ессентуках, сообщает региональное СУ СК РФ.

"Огнестрельные ранения получили оба полицейских, а также проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Вечером в среду наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов остановил двух граждан, которые открыли по полицейским огонь. Сотрудники полиции из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки два полицейских получили ранения и были отправлены в больницу. Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ, их санкции предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.