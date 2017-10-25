Рогозин об истории с разбитым окном: читаем с женой и смеемся

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин с иронией отнесся к публикациям в СМИ, связанным с уголовным делом, возбужденным после выстрела в окно его квартиры.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестный выстрелил в окно квартиры Рогозина, инцидент произошел еще 14 октября.

В среду "МК" написал, что разбитый стеклопакет 14 октября нашла уборщица, моющая окна в квартире вице-премьера РФ, и сообщила об этом в управляющую компанию, которая проинформировала об этом собственников и полицейских. По сведениям издания, сначала возникло предположение, что окно разбилось из-за "стрельбы из пневматики из квартир напротив". В итоге эксперты установили, что стекло разбилось не от пули — возможно, треснул некачественный стеклопакет, и уголовное дело было прекращено, пишет "МК".