В Ессентуках возбудили дело по факту нападения на сотрудников полиции

НАЛЬЧИК, 25 окт – РИА новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в городе Ессентуки, сообщает региональное СУ СК РФ.

Ранее региональное МВД сообщило, что вечером в среду наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов остановил двух граждан, которые открыли по полицейским огонь. Сотрудники полиции из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки два полицейских получили ранения и были отправлены в больницу. Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ, — говорится в сообщении. Санкции данных статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место происшествия прибыл руководитель регионального СУ СК Игорь Иванов, который лично контролирует проведение первоначальных следственных действий.

"По его указанию к расследованию подключены опытные следователи-криминалисты аппарата управления", — отмечается в сообщении.