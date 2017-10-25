СК проверяет данные о смерти активиста движения "Солидарность" Строганова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Следствие проводит проверку по сообщениям СМИ о смерти активиста движения "Солидарность" Алексея Строганова, который скончался во вторник в больнице спустя два месяца после получения черепно-мозговой травмы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

О смерти Строганова во вторник сообщил глава совета депутатов Красносельского района Москвы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин. По его словам, последние два месяца Строганов находился в коме, после того как на него напали перед выборами и ударили железной трубой по голове.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Иванова.

Проверка начата по указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве.