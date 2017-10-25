Венедиктов рассказал о состоянии здоровья Фельгенгауэр

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госпитализированная после нападения журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр знает, что с ней произошло, но держится отлично, она веселая и настроена позитивно, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем канале в Telegram.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"Получил свежий апдейт по самочувствию Тани: насколько это возможно в такой ситуации — хорошо. Дышит самостоятельно, бодра, весела, с порозовевшими щеками, прекрасно осознает ситуацию и отлично знает, что произошло. Перед операцией сказала врачам: "Я и не думала, что на меня когда-нибудь нападет маньяк на рабочем месте". Врачи ее хвалят. Говорят, на все реагирует правильно и держится отлично. С позитивным настроем", — говорится в сообщении Венедиктова.

По данным коллег, к Фельгенгауэр по-прежнему не пускают посетителей.

"Получила нашу посылку с письмами — от слушателей и эховцев. Села читать. В больницу попросила не приходить и ничего не приносить. Телефон ей пока не отдали. Чуть позже выйдет в онлайн и лично ответит на сообщения", — сообщил главред радиостанции.