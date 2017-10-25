СК возбудил дело после гибели подростка в волгоградской школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после гибели подростка в волгоградской школе, тело которого нашли в туалете с ножевым ранением, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Куницкая.

По данным областного СК, в среду днем в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в туалете одной из средних общеобразовательных школ скончался ученик восьмого класса. На месте следователи установили, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту гибели учащегося средней общеобразовательной школы, тело которого с ножевым ранением в области сердца было обнаружено сегодня в туалетной комнате образовательного учреждения", — пояснила Куницкая.

Она добавила, что следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет назначен ряд судебных экспертиз, произведены допросы конкретных лиц из числа очевидцев событий, близкого окружения погибшего подростка, а также педагогов школы.

"При необходимости будут организованы очные ставки между свидетелями произошедшего. Кроме того, в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям руководства и педагогов образовательного учреждения, где обучался мальчик", — подчеркнула представитель ведомства.

По информации СУСК, школьник на специализированных учетах не состоял, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал. Педагоги характеризуют мальчика как неконфликтного ребенка. По словам заместителя главы аппарата уполномоченного по правам ребенка региона Евгения Ковшикова, данная ситуация является несчастным случаем: подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, от которых и скончался.-0-