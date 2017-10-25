В Башкирии при взрыве неизвестного предмета в машине погиб мужчина

УФА, 25 окт — РИА Новости. Один человек погиб при взрыве неустановленного предмета в автомобиле в башкирском городе Ишимбай, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

По ее данным, инцидент произошел в среду.

"Следствию известно, что двое братьев, жителей города Ишимбай, ехали на личной автомашине по улице Сосновой. В салоне автомобиля сдетонировал неизвестный предмет, который, предположительно, находился в руках пассажира. В результате случившегося он погиб", — рассказала Светлана Абрамова.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении и ношении взрывных устройств.

"Следователи выясняют, кто причастен к совершению преступления, готовится постановление о назначении ряда экспертных исследований из различных областей науки, а также эксперты установят причину смерти погибшего", — пояснила собеседница агентства.