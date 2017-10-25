Редакция "Эха Москвы" сотрудничает с СК по делу о нападении на Фельгенгауэр

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Редакция "Эха Москвы" сотрудничает со следствием по делу о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в редакции появилась информация о том, что СК начал допросы сотрудников "Эха Москвы" по делу о нападении на Фельгенгауэр.

"(Информация — ред.) соответствует (действительности — ред.). Это нормальные действия. Редакция сотрудничает", — сказал Венедиктов.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.