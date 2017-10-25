В Калининграде девушка распылила газ в лицо 60-летней велосипедистке

КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Девушка в Калининграде распылила газ в лицо 60-летней велосипедистке, которая якобы мешала ей пройти; инцидент зафиксировали камеры системы "Безопасный город", благодаря чему девушку удалось задержать, сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

По версии полицейских, 11 октября 23-летняя калининградка гуляла с родственницей и племянником. На перекрестке она обругала велосипедистку, которая, по ее мнению, мешала пройти с коляской по тротуару. В ходе завязавшегося словесного конфликта подозреваемая распылила в лицо пенсионерке газ из газового баллончика. Экспертиза установила, что пожилая женщина получила химический ожог обоих глаз.

"В дежурную часть УМВД России по Калининграду поступило заявление от 60-летней жительницы областного центра. Потерпевшая сообщила, что неизвестная девушка в ходе внезапно возникшего конфликта на улице распылила газ из баллончика, после чего скрылась. Полицейские установили точное время инцидента, разыскали свидетелей произошедшего и установили личность подозреваемой", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что помогло в поиске подозреваемой видео с происшествием, которое зафиксировали камеры системы "Безопасный город". В отношении злоумышленницы дознаватели возбудили уголовное дело части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.