На востоке Москвы эвакуируют автошколу после угрозы взрыва

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Учеников и персонал автошколы эвакуируют на востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Проводится эвакуация из автошколы №23 по адресу: проспект Буденного, дом 35", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП уже прибыли сотрудники оперативных служб, в том числе полиции.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.