Напавших на мужчину в Москве вычислили по отпечаткам на пивных банках

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в убийстве мужчины на железнодорожной платформе "Фили" в Москве, их вычислили по отпечаткам пальцев на пивных банках, найденных на месте преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

"По следам пальцев рук, оставленных на пивных банках на месте совершения преступления, были установлены личности разыскиваемых", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в управлении, информация об убийстве поступила в дежурную часть 21 октября около 6 часов утра. Очевидцы сообщили о том, что на платформе "Фили" неизвестные избили мужчину и ударили его ножом, от ранения он скончался на месте.

Чтобы поймать злоумышленников, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели ближайшие к платформе стройки, общежития и жилые дома. След привел сыщиков в один из хладокомбинатов столицы, где подозреваемые работали грузчиками.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве.