В Москве проверяют сообщение о "минировании" колледжа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют все помещения колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента на востоке Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступил звонок с угрозой взрыва в колледже по адресу: улица Малая Семеновская, дом 15, идет проверка", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.