Прокуратура нашла нарушения в омском интернате, где избили подростка

НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура в адаптивном школе-интернате в Омске, где четверо подростков избили соседа по комнате, обнаружила нарушения, в частности, там плохо контролировали воспитанников.

Как ранее сообщили в СК, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. Прокуратура провела проверку и информация подтвердилась, сообщили в ведомстве по Омской области.

"В тот же день (24 октября) в образовательное учреждение по поручению прокурора Октябрьского округа Омска выехал его заместитель, представители следственных органов, полиции. В ходе проверки факт нанесения телесных повреждений ребенку нашел свое подтверждение. Выявлены ссадины на его руках и теле. По указанию прокурора ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Как пояснили подростки, поводом для конфликта послужило то, что пострадавший мальчик случайно повредил наушники одного из них", — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура выявила нарушения в работе школы-интерната "в части отсутствия надлежащего контроля со стороны должностных лиц, которые не смогли оперативно пресечь противоправные действия воспитанников и выявить факт происшествия".

В ведомстве отметили, что в момент прокурорской проверки в школе отсутствовали двое из четырех участвовавших в избиении подростков, однако администрация школы своевременно не сообщила в правоохранительные органы, что они сбежали. Вечером того же дня подростков нашли.

"Прокуратура Октябрьского округа Омска внесла представление в адрес директора казенного общеобразовательного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Адаптивная школа-интернат № 5" с требованиями устранить выявленные нарушения закона и принять меры по недопущению подобного впредь", — сообщили в прокуратуре.