Прокуратура нашла нарушения в омском интернате, где избили подростка

НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура в адаптивном школе-интернате в Омске, где четверо подростков избили соседа по комнате, обнаружила нарушения, в частности, там плохо контролировали воспитанников.
"В тот же день (24 октября) в образовательное учреждение по поручению прокурора Октябрьского округа Омска выехал его заместитель, представители следственных органов, полиции. В ходе проверки факт нанесения телесных повреждений ребенку нашел свое подтверждение. Выявлены ссадины на его руках и теле. По указанию прокурора ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Как пояснили подростки, поводом для конфликта послужило то, что пострадавший мальчик случайно повредил наушники одного из них", — говорится в сообщении.
По итогам проверки прокуратура выявила нарушения в работе школы-интерната "в части отсутствия надлежащего контроля со стороны должностных лиц, которые не смогли оперативно пресечь противоправные действия воспитанников и выявить факт происшествия".
"Прокуратура Октябрьского округа Омска внесла представление в адрес директора казенного общеобразовательного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Адаптивная школа-интернат № 5" с требованиями устранить выявленные нарушения закона и принять меры по недопущению подобного впредь", — сообщили в прокуратуре.