В убийстве мужчины на западе Москвы подозревают уроженца Киргизии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Киргизии, которого подозревают в убийстве мужчины на площади между торговыми павильонами вблизи железнодорожной станции "Фили" на западе Москвы, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 21 октября уроженец Киргизии ударил ножом в живот мужчину 1989 рождения. В результате у потерпевшего оказались повреждены внутренние органы, он скончался на месте происшествия. Позже следователи обнаружили отпечатки пальцев подозреваемого.

"В ходе проведения сотрудниками УТ МВД России по ЦФО оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение и произведено задержание злоумышленника. В настоящее время обвиняемый уже дал следствию признательные показания, которые подтвердились проверкой показаний на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В отношении уроженца Киргизии возбуждено дело об убийстве, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.