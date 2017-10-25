Водитель, сбивший четырех человек на пешеходном переходе в ХМАО, был пьян

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Водитель, который во вторник сбил на пешеходном переходе в городе Покачи (ХМАО) четырех человек, в том числе двух детей, был пьян; возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

Водитель, управляя автомобилем KIA Rio, наехал на четырех пешеходов, переходивших проезжую часть по ''зебре'', ранее сообщили в полиции. В результате ДТП две женщины 1991 и 1987 годов рождения, а также два ребенка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

"Согласно акту медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".