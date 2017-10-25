Обвиняемый в 16 убийствах участник "ореховской" ОПГ пойдет под суд

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Один из членов "ореховской" группировки Игорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, пойдет под суд, сообщает СК РФ.

Уточняется, что подозреваемый находился в международном розыске с 1998 года.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в этой связи уголовное дело в отношении Сосновского с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, на счету "ореховской" ОПГ не менее 50 убийств и покушений на убийства на территории Москвы, Московской и Владимирской областей, а также Греции и Украины. В числе самых громких преступлений — убийство главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили в 1994 году, убийство в Греции известного киллера Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой, а также убийство следователя по особо важным делам Юрия Керезя в 1998 году.