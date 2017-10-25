Суд до 18 декабря арестовал подозреваемого в хищении денег у актера Этуша

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест до 18 декабря бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, подозреваемого в хищении денежных средств известного актера Владимира Этуша и его супруги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении 59-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее СМИ сообщили, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, а помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вложенное якобы в швейцарский банк вернуть, получили отказ.